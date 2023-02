Analist zeer kritisch: "Toestand Club Brugge dramatisch, niveau bedroevend", "Waardeloos" en "Parker goede keuze?"

9 op 24. Het bilan van Scott Parker bij Club Brugge oogt niet meteen rooskleurig. De slechtste start van een nieuwe coach in 41 jaar. Wat nu?

"Club Brugge was ronduit waardeloos, maar alle verdienste voor de prestatie van Cercle. Ik kan me geen enkele derby herinneren waarin Club zo machteloos was en haast voortdurend onder de voet werd gelopen", aldus Peter Vandenbempt duidelijk in zijn analyse bij Sporza.

"Blauw-zwart werd bij het nekvel gegrepen en niet meer gelost. Mocht Simon Mignolet niet als een Gouden Schoen gekeept hebben, had Cercle met een straffe score oververdiend gewonnen."

Toestand dramatisch

En dus rest de vraag stilaan: wat met Scott Parker? "De toestand is dramatisch bij Club Brugge. Het toont een bedroevend niveau. Scott Parker wisselt zijn elftal helemaal suf. Na zes weken weet geen enkele speler waar hij nog aan toe is. Van wedstrijdmanagement valt weinig te bespeuren."

"Was hij de juiste keuze om een ploeg in crisis snel te reanimeren met spelers en een competitie die hij niet kende? Dan vrees ik te moeten zeggen van niet."