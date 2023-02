Parker baalt na gelijkspel in stadsderby: "Nee, ik twijfel niet aan mezelf, ik weet hoe goed ik ben"

Club kon opnieuw niet winnen onder Scott Parker en pakt 9/24 onder de Brit: "Ik ben hiervoor verantwoordelijk."

"Ik ben heel teleurgesteld ja... We kwamen vandaag op elk vlak te kort, ik heb niets gezien van wat ik verwacht had en dat in zo'n derby. Cercle was vandaag de betere ploeg en wij behaalden niet het gewenste niveau, dat zal snel moeten veranderen. Als je niet dapper genoeg bent kan je gewoonweg geen wedstrijden winnen. Ik heb veel werk de komende week."

Parker gaf ook een woordje uitleg over de vele wissels die hij doorvoert en zijn positie als coach: "We speelden woensdag nog tegen Benfica, dan is het logisch dat er vandaag een ander elftal op het veld stond. Er waren jongens bij die niet op 100% zaten, dan laat ik degenen starten die wel volledig fit zijn. Ik kan me zeker inbeelden dat de supporters mijn baan stilaan in vraag stellen, maar begrijpen doe ik ze niet. Ik weet hoe goed ik ben, dat bewijst mijn verleden."