Vanaken maakte zich niet populair met uitspraak na Brugse derby, ook Verheyen kritisch: "Als je van grote club bent zeg je zoiets niet"

Na de 2-2 tussen Cercle Brugge en Club Brugge liet Hans Vanaken zich kritisch uit. En die boodschap is niet overal even goed gevallen.

Er was veel te doen over de uitspraken van Hans Vanaken na de wedstrijd tegen Cercle Brugge. "Het was haast geen voetbalmatch. Vallen, schieten, duels", klonk het onder meer.

Er kwam heel wat kritiek op die uitspraken. In Extra Time zaten met Franky Van der Elst en Gert Verheyen twee clubiconen van blauw-zwart en ook zij hadden hun mening.

Kritiek

"Ik snap het gevoel dat bij Vanaken leefde", aldus Van der Elst. "Maar je moet er zelf meer tegenover stellen."

Verheyen pikte in: "Je mag zoiets denken en vinden, maar als je van een grote club bent dan mag je zoiets niet zeggen. Het is het spel van Cercle Brugge, dus au fond heeft hij gelijk. Maar toch: je moet zoiets niet zeggen."