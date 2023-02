Andere mening over Brugs stadiondossier: "Kan nog jaren aanslepen, misschien tijd om na te denken over huidige Jan Breydelstadion"

Vincent Goemaere is sinds deze week geen voorzitter meer van Cercle Brugge. Hij kon zichzelf niet meer vinden in de versnelde gang van zaken bij de Vereniging. Al heeft hij wel nog iets te zeggen over het ultramoeilijke stadiondossier.

De omgevingsvergunning van Club Brugge werd onlangs vernietigd. Een nieuw stadion is dus nog niet voor direct, ook niet voor Cercle Brugge. "Het is het duidelijk dat dit verhaal nog jaren kan aanslepen. Misschien is het nu toch wel het moment om na te denken over hoe het verder moet met het huidige Jan Breydelstadion", meent Goemaere in KVW.

"Er zijn dringend herstellingen en aanpassingen nodig, vooral voor de veiligheid van de fans. De ceo (ad interim, Pascal Platteau, red.), onze jurist en een extern team zullen dat dossier wel goed in handen nemen."

Goemaere heeft zelf altijd keihard onderhandeld met het stadsbestuur. "We mochten niet het risico lopen om met niets achter te blijven. Onze droom was altijd al een nieuw, klein en multifunctioneel stadion op Jan Breydel. Toen schepen Mercedes Van Volcem echter het Kanaaleiland opperde, was ik meteen gecharmeerd door haar voorstel. Zeker economisch, omdat er daar een dagelijkse invulling mogelijk is voor andere verenigingen, horeca, retail, evenementen… Misschien kan het nog."