Opstootje in café loopt uit de hand na Brugse derby: "Vuurpijl in de richting van de tegenstanders gegooid"

Na de Brugse derby gingen supporters van Cercle Brugge en Club Brugge met elkaar in de clinch.

In café Bras op ‘t Zand in Brugge liep het na de Brugse derby behoorlijk uit de hand. Volgens de cafébaas was het rustig toen er opeens iemand begon te duwen. "Ineens begint er daar 10, 15 man tegen elkaar te duwen, te slaan en met barstoelen te gooien", zegt cafébaas Sander Dubbocage bij VRT NWS.

"Er was ook iemand te zien die met een vuurpijl in de richting van de tegenstanders gooide. Gelukkig is dat gewoon op een stoel gevallen en is de stoel wat gesmeuld. In de 24 jaar als uitbater van dit café heb ik dat nog nooit meegemaakt. Voetbalrellen gebeuren wel eens, maar toch niet in de namiddag. En nog nooit bij een stadsderby", zegt hij nog.

"Ik heb haarscherpe beelden van de daders. De politie krijgt die. De betrokkenen zullen hun straf niet ontlopen. Er zijn kapotte glazen en kaarsen. De stoelen en barkrukken zijn gelukkig sterk genoeg en zijn intact gebleven."