Tedesco kwam voor Vanaken en co, maar zal andere, verrassende naam in zijn boekje geschreven hebben na Brugse derby

De nieuwe bondscoach zat in Jan Breydel. Ongetwijfeld om Hans Vanaken, Brandon Mechele en anderen aan het werk te zien. Maar het was Thibo Somers die zijn interesse zal opgewekt hebben.

Als zelfs je coach rechtstaat om je bij je vervanging een staande ovatie te geven, dan weet je dat je een beregoeie match gespeeld hebt. Muslin wou dat op zijn persconferentie nog eens benadrukken: "Thibo Somers bleef maar gaan. Wat een match!"

Somers zelf reageerde met de lach. "Scoren voor Cercle in een Brugse derby is het mooiste wat er is”, vond de winger. “Ik kreeg er echt kippenvel van. Mijn ene grootvader en mijn papa Luc speelden lang voor Club, ik nu al vijftien jaar voor Cercle. Ik heb bij de jeugd en de eerste ploeg al dertig derby's achter de rug. Mijn andere opa was er altijd bij tot hij vorig jaar overleden is. Hij ligt begraven op het kerkhof achter het stadion aan de kant waar ik die goal maakte. Ik was voor de match nog even bij hem geweest, iets wat ik wel vaker doe voor een match."