Play-offs nog ver weg voor Anderlecht, maar ze kregen alvast een puntje cadeau na ongelooflijke blunder van kapitein D'Haene

Anderlecht heeft nog een hele weg te gaan voor ze de play-offs kunnen spelen. Op het veld van Kortrijk lieten ze zich ringeloren na een goeie eerste helft. Kortrijk bleef echter zijn spel spelen terwijl Anderlecht de lange bal hanteerde. Maar dankzij KVK'er D'Haene kregen ze toch nog een punt.

Wat was me dat? Na 26 minuten speeltijd telden we al negen (!) loepzuivere kansen. Het begon met Raman en Slimani die in het zijnet schoten. Daarna kreeg Raman nog een héél grote na slim breed leggen van Slimani, maar doelman Vandenberghe toonde zich heel secuur. En dat zou hij later nog doen.

Slimani belangrijk

Maar eerst was er de onbegrijpelijke misser van D'Haene, die helemaal alleen voor Verbruggen nog wou meegeven aan Selemani. Vandenberghe hield Slimani nog van een doelpunt en Verbruggen deed hetzelfde met Gueye. Hoe het na 40 minuten nog 0-0 stond, begreep niemand. Maar zo eindigde de eerste helft niet.

© photonews

© photonews

Bij een hoekschop legde Ashimeru perfect terug op Dreyer en de Deen deed het moeilijkste perfect: de bal laag houden. Het leer verdween onhoudbaar onder de lat. Een heel mooie goal. Het had evengoed 2-2 of 2-3 kunnen staan. Anderlecht had met Slimani eindelijk een aanspeelpunt waar de vinnige voetballers konden rond voetballen. De 34-jarige Algerijn kan oorlog maken en twee verdedigers aan de praat houden.

Met alle respect voor Fabio Silva, maar Slimani is waardevoller. Hij wint duels en blijft vooraan. De spits maakt het voetballen voor zijn ploegmaats zoveel makkelijker.

Kortrijk profiteert van spelwijze Anderlecht

Kortrijk profiteerde dan weer keer op keer van de ruimte die er in de rug van Murillo en Sardella lag. Hadden ze er iets beter mee omgesprongen hadden ze zelfs op voorsprong kunnen staan. Messaoudi en Gueye hun kanon stond verkeerd of zelfs niet afgesteld. U ziet, een héél open match.

© photonews

Dat bleef zo in de tweede helft en Kortrijk had het betere van het spel. Anderlecht vergat zijn middenveld te betrekken en verstuurde lange ballen naar een moegestreden Slimani. Hét recept om de match uit handen te geven. En zo gebeurde ook. Na een gemiste kans van Raman kreeg Anderlecht een hoekschop. Uit de counter die daarop volgde, scoorde Kadri nadat Messaoudi eerst Verbruggen op zijn weg vond: 1-1. Even later maakte Joao Silva er zelfs 2-1 van.

Eigen schuld Anderlecht. Na een goeie eerste helft sloegen ze hun middenveld opnieuw over en speelden ze enkel nog met lange ballen op de moegestreden Slimani. Zo geef je een match dus uit handen. Verschaeren was goed in de eerste helft, maar zag daarna nog amper een bal.

D'Haene met de helpende hand

Maar dan schonk Kortrijk hen toch nog de gelijkmaker. D'Haene tikte om een of andere reden de bal voorbij zijn eigen doelman en Murillo kon in een leeg doel scoren. Hoe kon dat nu in godsnaam gebeuren bij zo'n ervaren speler?

Gescoord werd er niet meer, al had Slimani nog een goeie kopkans. Anderlecht speelde een desastreuze tweede helft en mag blij zijn met het punt. Kortrijk verdiende meer.