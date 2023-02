"Et pour les Flamands la même chose": Anderlecht houdt open training tijdens krokusvakantie... Franstalig onderwijs

Ondanks de interne strubbelingen wil Anderlecht de fans tevreden houden en zijn ze van plan om binnenkort een open training in te lassen.

Brian Riemer en de rest van de technische staff is dus niet bang dat supportersgroepen tijdens de open training amok komen maken. Tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen STVV werd eens te meer duidelijk dat sommige supportersgroepen nog steeds luid roepen op het ontslag van Vandenhaute en zelfs een verkoop van de club door Marc Coucke.

De beslissing om de open training te houden kan dus de wenkbrauwen doen fronsen. Maar ook de datum. Op social media klinkt het namelijk dat ze een open training zullen houden op woensdag 1 maart. "Tijdens de krokusvakantie zal Brian Riemer een open training houden. Kom met het hele gezin naar het Lotto Park".

Het enige probleem... In Vlaanderen is de krokusvakantie begonnen op 20/02 en in het Franstalige onderwijs loopt deze pas volgende week. Een staaltje "Et pour les Flamands la même chose?"