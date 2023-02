Dreyer scoorde wel een heel mooie goal, maar er mag meer van hem verwacht worden: "Is het niet logisch?"

Drie goals in zes matchen, da's een goed gemiddelde voor een aanvallende wintertransfer. Anders Dreyer doet voorlopig dus waarvoor hij gehaald werd, maar in het spel mag er nog iets meer van hem verwacht worden.

De Deen scoorde een heel mooie goal in Kortrijk, maar had moeite om in het spel te komen. "Met vermoeidheid had dit niet echt te maken", gaf hij toe dat het nog beter kan. "We hadden dan wel een vermoeiende Europese reis achter de rug, maar dat mag geen excuus zijn. Is het niet logisch dat ik nog wat mijn weg moet zoeken? Ik lag na de competitie in Denemarken zes weken stil en dat vergt dan tijd om op niveau te geraken."

Achteraf waren ze bij Anderlecht uiteraard nog blij met een punt. "Bovendien speelden we hier op een zwaar en moeilijk veld. We kwamen naar hier om te winnen, maar onze tweede helft was niet goed genoeg. Al bij al mogen we nog tevreden zijn met een puntje.”