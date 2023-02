Foute beslissing van Riemer? Anderlecht betaalt nachtelijk tripje cash tegen Kortrijk

Anderlecht begon heel sterk in Kortrijk, maar zakte gaandeweg steeds verder weg. Zeker in de tweede helft waren ze ineens een pak minder goed. Een uitloop van de match in Bulgarije?

Iedereen trok al grote ogen toen ze hoorden dat Brian Riemer direct na de wedstrijd wou terugvliegen. De spelers zouden zo ook zonder al te veel slaap pas om ten vroegste 7u in hun bed liggen vrijdag. De vlucht landde op Zaventem om 6u en om 13u werden de spelers alweer verwacht op Neerpede voor een recuperatiesessie. Niet meteen bevorderlijk voor het ritme, zo voelden vele meegereisde analisten en journalisten aan. Riemer verdedigde de beslissing door te zeggen dat spelers na een match toch moeilijk slapen. Maar een aantal uur slaap was toch geen overbodige luxe geweest.