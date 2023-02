Riemer benoemt waar het probleem van Anderlecht lag en twijfelde lang aan wissel

Anderlecht gaf zondag zijn middenveld gewonnen tegen Kortrijk. Een fout die ze al meer maakten, maar die nog verleidelijker lijkt nu ze met Islam Slimani wel een aanspeelpunt vooraan hebben.

Brian Riemer was het daarmee eens. "We begonnen goed, alles ging zoals we wilden. Enkel hadden we vroeger op voorsprong moeten komen. Dan scoren we die goeie goal en hadden we controle over de wedstrijd. We deden wat aanpassingen bij de rust, maar de goals van Kortrijk veranderden het plan. We verdedigden te soft bij de tweede Kortrijkse goal en bij de eerste had ik gevaar van ons verwacht bij die corner. Maar het ging snel de andere kant op."

Dat Verschaeren, Ashimeru en Refaelov amper nog in het spel betrokken waren, stoorde hem wel. "Ik denk dat we fysiek en mentaal toch wat de weerslag voelden van onze match van donderdag. We hadden drie goeie voetballers op het veld staan, daar hadden we meer mee moeten doen in de tweede helft."

Vers bloed had misschien wel soelaas kunnen brengen. "Ik twijfelde om Diawara vroeger te brengen. Maar dan scoort Kortrijk en moesten we scoren. Met alle respect voor Diawara, maar die drie staan toch voor meer goals. Het was een moeilijke situatie."