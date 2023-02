Anderlecht kan toch al de kansen creëren, nu ze nog afmaken: "Slimani was bijna aan het huilen in de kleedkamer"

Anderlecht had genoeg kansen om te scoren tegen KV Kortrijk. Aan de andere kant kregen ze er ook genoeg tegen. "Nog veel werk aan de winkel", zuchtte Brian Riemer. "Maar toen ik hier aankwam, creëerden we soms niks. Nu hebben we toch al de kansen."

Onder meer voor Islam Slimani, die in de slotfase nog dé kans had op de winnende treffer. "Islam was zo ongelukkig door die kopbal. Hij was bijna aan het huilen in de kleedkamer. Hij zei me dat hij nog nooit zo'n kans gemist heeft. Maar hij heeft zijn internationale klasse getoond", aldus Riemer.

Ook de tweede winteraanwinst, Anders Dreyer, heeft nu al drie goals in zes matchen gescoord. "Anders is een fantastische afwerker. Hij had er nog twee of drie meer moeten hebben, maar hij trof een paar keer het doelhout. Ik zeg het: de toekomst ziet er goed uit, maar we hebben nog heel veel werk te doen."

Mentaal oplapwerk misschien, want voor de tweede wedstrijd op rij miste Benito Raman een opgelegde kans. Uit de tegenaanval van die fase viel trouwens de 1-1. "Gelukkig vergeet Benito snel", lachte Riemer. "Hij zei dat hij iets anders moest doen, want de bal wou er niet in. Hij wil alles doen om te scoren. Maar hij komt tenminste al in de positie om te scoren. Die situatie kenden we niet."