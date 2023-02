Doelman Kortrijk legt uit wat er gebeurde bij weggeefgoal van Anderlecht, Storck is het er niet mee eens

KV Kortrijk leek op weg naar drie héél belangrijke punten, maar door een ongelooflijke miscommunicatie tussen doelman Tom Vandenberghe en kapitein Kristof D'Haene maakte Anderlecht toch nog gelijk.

Maar wat gebeurde er daar nu juist? Vandenberghe kwam uit zijn doel en leek de bal te kunnen onderscheppen. Geen vuiltje aan de lucht. Maar de met Murillo meespurtende D'Haene gaf toch nog een tik tegen de bal waardoor de rechtsback van paars-wit in een open doel kon scoren.

"Het is jammer van die 2-2. Ik heb nochtans geroepen" verklaarde Vandenberghe na de match. "Maar met al dat volk hier en al het lawaai zal hij het niet gehoord hebben. Dat zei hij me net. Het is wel pijnlijk. Op voorhand was iedereen gelukkig geweest met een punt, maar de wedstrijd van volgende week tegen Zulte Waregem wordt daardoor nog belangrijker."

Zijn trainer, Bernd Storck, was het wel niet eens met die uitleg. "Kristof stond onder druk en Tom had niet moeten uitkomen. Hij wil helpen, maar hij was wat te gemotiveerd. Dan had Kristof kunnen terugspelen op hem. Dat was wat we in die situatie moeten doen."