Mignolet is scherp na gelijkspel tegen Cercle: "Ik begrijp de frustraties van de supporters"

Ondanks enkele knappe reddingen van Mignolet geraakte Club (weer) niet verder dan een gelijkspel. "We moeten het tij snel keren."

"Dit was geen gemakkelijke wedstrijd voor ons, Cercle verdiende zeker de drie punten vandaag dus ik ben blij met het punt als je de wedstrijd bekijkt maar niet met maar een punt in het hele verhaal. De frustratie is groot in de groep, de manier waarop we vandaag speelden was niet goed genoeg voor Club Brugge. Hoe langer het duurt hoe moeilijker het wordt om uit dit dal te kruipen. We hebben resultaten nodig en die komen voorlopig niet."

Volgens de Gouden Schoen heeft het geen zin om naar het klassement te kijken: "Ik begrijp de frustraties van de supporters, zij zijn telkens talrijk aanwezig dus we moeten het tij snel keren. We kijken naar onszelf in de spiegel en niet wat de tegenstanders boven of onder ons doen. Het zijn wij die hier iets aan kunnen veranderen door goed voetbal op de mat te brengen en punten te pakken.