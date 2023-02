Emoties lopen hoog op bij Club Brugge-spelers, die beginnen vrezen voor top vier: "Kwaad op ploeg en mezelf"

Club Brugge pakte gisteren een punt in de stadsderby tegen Cercle, maar wie de match gezien heeft, weet dat dat héél gevleid was. Achteraf kwam een emotionele Denis Odoi uitleg geven.

Odoi wond er geen doekjes om. "We dachten dat we klaar waren, maar kijk naar de match: we waren er niet klaar voor", aldus de verdediger. "Dit had niets met voetbal, tactiek of de coach te maken. Dit ging over intensiteit en de wil om te winnen. Daar heeft de coach geen controle over, dat moet uit jezelf komen. We denken te veel: wij zijn Club Brugge, het komt wel goed. Maar dat moet je afdwingen. Ik ben kwaad op de ploeg en mezelf omdat we te weinig brachten."

Odoi beseft dat de top vier halen deze keer een gevecht tot de laatste speeldag zal worden. "Maar dat wist ik een maand geleden ook al. Er is al gepraat en er zal nog gepraat worden. Het enige wat we kunnen doen is keihard werken."