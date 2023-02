De staat van Jan Breydel is abominabel: "Douchen met tuinslang" en "Als het regent sijpelt het water van de trappen"

Dit weekend was Thibo Somers nog de gesel van Club Brugge in de Brugse derby. Nu heeft hij een boekje opengedaan over het stadion.

Thibo Somers scoorde een belangrijk doelpunt in de Brugse derby en liet zich achteraf uit over de staat van het stadion. Jan Breydel is ook volgens de speler van De Vereniging dringend een vernieuwing toe: "Er zijn twaalf douches en er werken er maar vier echt goed", aldus Somers in Extra Time. Tuinslang "Er moet al eens een klein kraantje opengezet worden om warm water te hebben. In de zomer zag ik al jeugdspelers douchen met een tuinslang." Het noopte Gert Verheyen tot een grapje: "Als het regent kan je overal douchen, want het water sijpelt dan van de trappen los door alles heen."