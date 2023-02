KV Oostende begint in héél nauwe schoentjes te zitten en aanvaller weet waar het probleem ligt

KV Oostende begint stilaan wel in heel vieze papieren te komen. De West-Vlamingen staan voorlaatst en kunnen maar niet meer winnen. Ook tegen Charleroi hadden ze de kansen, maar ging er geen enkele tegen de netten.

Aanvaller Fraser Hornby weet waar het schoentje wringt: de afwerking en de laatste pass. Eigenlijk hebben we dit seizoen weinig moeite om tot scoren te komen. Maar inderdaad: in de zone van de waarheid misten we zaterdagavond de kwaliteit om die laatste pass te geven. We creëerden dus kansen, alleen dat laatste beetje ontbrak", klinkt het in HLN.

KVO speelde al bij al geen slechte match. Defensief stond het wel goed. "We zijn teleurgesteld. Algemeen waren we het beste team. Als er iemand moest winnen, waren wij het wel. We mogen ook niet té neerslachtig zijn, want dit is een stap in de goeie richting. Er vallen genoeg positieve kanttekeningen te maken. Zo pakken we onze tweede clean sheet van het seizoen. We hebben achterin wel wat moeilijkheden gekend, daarom doet dit ook deugd. Dit was een prestatie om op te bouwen: zolang we punten pakken, is het goed. Maar we moeten nu écht wel matchen winnen.”