KV Oostende pakt een punt tegen Charleroi: "Daar kunnen we niet tevreden mee zijn"

KV Oostende heeft tegen Charleroi een punt gepakt. Met dat resultaat was de kustploeg achteraf niet tevreden.

Na de rust had KV Oostende nog de meeste en de beste kansen, maar het bleef 0-0. Zo pakt Oostende een punt. "Daar kunnen we gezien de huidige situatie niet tevreden zijn", vertelde trainer Dominik Thalhammer op de persconferentie.

Die omstandigheden zijn een 17e plaats in het klassement na een 3 op 30. Ook staat het op 5 punten van een veilige plaats.

"Organisatorisch was het nog ok", ging Thalhammer verder. "Voor het eerst sinds lang hielden we nog eens de nul." De laatste clean sheet dateerde al van 10 september.

"Maar aanvallend was het niet voldoende. In de zone van de waarheid waren we te onmondig", aldus de Oostenrijker. Zo miste Ambrose, Ndicka en Hornby enkele kansen.