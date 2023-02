Jonas De Roeck na de zege van Westerlo tegen tien man van STVV: "Ons werk heeft gerendeerd"

Westerlo heeft een goede zaak gedaan tegen STVV.

Westerlo won tegen STVV na een penaltygoal van De Cuyper, maar veel wou Westerlo-trainer De Roeck niet zeggen over de penaltyfase waarbij Koita van STVV ook rood kreeg.

"Omdat ik de beelden nog niet herbekeken heb. Maar ik ga er vanuit dat penalty en rood de juiste beslissing was. Natuurlijk ben ik een tevreden man als je zo’n moeilijke verplaatsing tot een goed einde kan brengen", zegt De Roeck bij Het Belang van Limburg.

In de tweede helft controleerde Westerlo goed tegen de tien man van STVV. "Ik heb de jongste weken genoeg voorbeelden gezien van ploegen die de man-meersituatie niet tot een goed einde konden brengen. We zijn druk blijven zetten bij balverlies en probeerden het leer snel te laten circuleren in balbezit. Ons werk heeft gerendeerd."