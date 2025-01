Mist klaart een beetje op voor STVV: Westerlo schiet zich in eigen huis flink in de eigen voet

STVV heeft een heel belangrijke driepunter weten te pakken op bezoek bij Westerlo. Het komt zo tot op een puntje van De Kemphanen. Het wordt op die manier nog héél spannend onderaan.

Zowel KVC Westerlo als STVV hadden een 2 op 15 weten te puren uit hun laatste vijf wedstrijden. Daardoor stonden ze ondertussen respectievelijk twaalfde en veertiende. De kloof tussen beide ploegen was vooraf amper vier punten.

Beide teams konden een driepunter heel erg goed gebruiken om onderin een goede zaak te doen in de strijd om de playdowns te vermijden. Meteen na de korte winterbreak was het uitkijken naar eventuele nieuwkomers bij beide ploegen.

Lamkel Zé als invaller

Didier Lamkel Zé was wedstrijdfit én ook speelgerechtigd en mocht twintig minuten voor tijd invallen, Hiiro Komori mocht dan weer nog niet meedoen. De Kemphanen zullen zich de match zeker beklagen, zoveel is duidelijk.

Een hele wedstrijd lang domineerden ze eigenlijk de match. Dat leverde corners op en ook een aantal kansjes, maar echt veel gevaar konden ze nooit ontwikkelen. Het enige doelpunt dat ze vlak voor rust konden maken? Dat leek meer op een binnengewaaide voorzet dan wat anders.

STVV? Dat was wél efficiënt en had daar nog niet eens Lamkel Zé echt voor nodig. Al na een dikke vijf minuten trapte Ferrari vanuit de middencirkel met een epische lob voorbij Van Langendonck, goed voor de 0-1.

STVV wint levensbelangrijk duel

En na de rust was het lange tijd Westerlo dat dichter bij de overwinning leek dan de Kanaries, maar uiteindelijk was het Ito die tegen de gang van het spel in voor de winning goal kon zorgen. Een heel belangrijke driepunter zo voor STVV.

In de stand komt het team zo tot op een puntje van Westerlo. De degradatiestrijd zal de komende negen wedstrijden alleen maar toenemen. Benieuwd wat OH Leuven op zaterdagavond kan tegen Genk.