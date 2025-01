Didier Lamkel Zé heeft wat te zeggen over het kunstgras op Stayen

Didier Lamkel Zé heeft zijn start niet gemist bij STVV. De ploeg van Felice Mazzu zegevierde op bezoek bij Westerlo.

Didier Lamkel Zé mocht tegen Westerlo invallen. Het is uitkijken of Felice Mazzu hem volgende zondag tegen Standard in het basiselftal dropt.

Het is duidelijk dat Lamkel Zé nog wat conditioneel werk in te halen heeft. Zijn laatste wedstrijd dateerde ondertussen van 14 december, al speelde hij toen wel 90 minuten mee met zijn Turkse club.

De Kameroener doet het bij STVV met nummer 10, maar dat is naar eigen zeggen geen statement. “Nee, mijn geliefkoosde rugnummer 7 was al in gebruik door Brahimi. Meer moet je daar niet achter zoeken”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Dat STVV op kunstgras zijn thuismatchen afwerkt is geen probleem voor Lamkel Zé. “In Kameroen speelde ik op zand en stenen, waarom zou ik dan malen om kunstgras?”, lacht hij zijn tanden bloot.

De Kameroener heeft nog een duidelijke boodschap voor de fans. “De situatie is op dit moment niet wat ze moet zijn, maar we zullen niet afgeven. We geloven in onszelf en gaan het waarmaken. Deze club hoort thuis in eerste klasse.”