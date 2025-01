Ongelooflijk: Charleroi-supporters zorgen met bizarre vuurwerkonderbreking ervoor dat wedstrijd tegen Union helemaal gekanteld werd

Sporting Charleroi begon goed aan hun competitieduel met Union Sint-Gillis, maar zag de voorsprong verdwijnen na een tumultueuze onderbreking vanwege vuurwerk. De wedstrijd werd zelfs tijdelijk stilgelegd door scheidsrechter Lothar D'Hondt.

Het begon veelbelovend voor Charleroi. In de eerste helft kwam de thuisploeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Nikola Stulic. De spits reageerde scherp op een rebound na een schot van Heymans, waarmee Charleroi op 1-0 kwam te staan.

Union had weinig te bieden in de eerste helft, met technische fouten en een gebrek aan samenhang in het spel. Toch probeerde Charleroi het initiatief te behouden, maar het was duidelijk dat ze niet op hun best speelden.

Charleroi-supporters zorgen met vuurwerk voor ommekeer

Het incident in de tweede helft zette echter de toon voor de rest van de avond. Binnen enkele minuten na de hervatting staken enkele Charleroi-supporters vuurwerk af, wat leidde tot een tijdelijke onderbreking. Scheidsrechter D’Hondt stuurde beide teams naar binnen, zoals het reglement voorschrijft, en de wedstrijd werd voor een kwartier stilgelegd. Het was een bizarre timing, aangezien Charleroi op dat moment nog steeds met 1-0 voorstond.

Na de hervatting ging Union er echter vol voor. De Brusselaars lieten hun slechte eerste helft achter zich en kwamen snel terug in de wedstrijd. Na een paar gemiste kansen van Charleroi was het uiteindelijk Castro-Montes die met een doelpunt de gelijkmaker bezorgde. Niet veel later zorgde Ivanovic met een schitterende goal voor de ommekeer, en Union stond plots 1-2 voor.

De ommekeer was compleet en Charleroi leek verbijsterd. De thuisploeg bood weinig tegenstand na de achterstand. Ondanks enkele pogingen om terug in de wedstrijd te komen, bleek Union te sterk. De supporters van Charleroi zorgden er zelf voor dat de Carolo's hun wedstrijd verloren.