Bij Charleroi snappen ze er niets van na onbegrijpelijke actie van eigen supporters: "Spelers waren gefrustreerd"

Charleroi beleefde een avond om heel snel te vergeten. De Zebra's gingen in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Union SG, en dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de onbegrijpelijke acties van hun eigen supporters.

Charleroi speelde zaterdagavond thuis tegen Union SG. Het zag er meteen goed uit voor de thuisploeg, want na nog geen kwartier spelen stond het al 1-0.

Niet veel later werden we plots verrast: het thuispubliek maakte zich niet populair door het gebruik van pyrotechnisch materiaal. Er kon wel gewoon verder gespeeld worden.

Maar na de rust liep het allemaal in het honderd voor de thuisploeg. De 'fans' van Charleroi hadden geen vijf minuten nodig om de wedstrijd opnieuw te boycotten door het gebruik van pyrotechnisch materiaal.

Nergens voor nodig, helemaal nergens. Onbegrijpelijk ook, want waarom gebeurde dit? Charleroi stond immers nog steeds 1-0 voor. De spelers vroegen het zich ook af volgens coach Rik De Mil, die ook zijn excuses aanbood voor het gedrag van de fans.

"Dit is niet naar onze waarden, en het zorgt niet voor een goed beeld van het voetbal en van Charleroi. Hopelijk is het de laatste keer dat dit gebeurt", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws. "We begonnen nochtans goed aan de tweede helft, maar toen kwam dat voorval en moesten we weer de kleedkamer in." Nadien scoorde Union snel twee keer, waardoor de eindstand 1-2 werd.

"Daar merkte ik dat we nog een jonge ploeg hebben. De jongens waren gefrustreerd. ‘Waarom gebeurt dit?’, vroegen ze zich af. We zaten goed in de match. Dan moet je mentaal sterk blijven en in de match blijven, dat is ons niet gelukt", besluit hij. De spelers gingen de fans dan ook niet groeten.