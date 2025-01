Eén man stevig in de spotlights: Cercle met levensbelangrijke zege naar veilige plek en KVM is het winnen compleet verleerd

Cercle Brugge wilde kost wat kost de zone van de play-downs achter zich laten en KVM zijn stek in de linkerkolom behouden. Slechts één van beide ploegen kon die wens in vervulling laten gaan. Bij de Brugse kansen was Augusto vaak het eindstation: hij besliste ook de laatste match van de speeldag.

Besnik Hasi had nieuwkomers gevraagd én gekregen. Dan kun je ze ook maar beter inzetten. Welsh en Hammar waren amper in Mechelen beland of ze konden meteen hun debuut maken. Bij Cercle hoopte Feldhofer dat Utkus, Abu en Augusto voor een kwaliteitsinjectie konden zorgen. Voor de meeste kwaliteit moesten we aanvankelijk toch naar de bezoekers kijken.

De pressing die we kennen van Cercle deed een keertje zijn werk niet. KVM voetbalde onder de druk uit en dat was het begin van een heerlijke aanval. Hairemans stuurde Raman alleen richting doel. Die kreeg zijn schot niet buiten het bereik van Delanghe, de doelman bracht redding met de voet. Deze kans was wel een prima bewijs van de grip die KVM op de partij had, maar na 25 minuten bleef daar plots niets meer van over.

Bizar toch hoe een wedstrijdbeeld plots kan kantelen. Ineens zat er meer beweging, snelheid en duelkracht in het spel van Cercle en stond KV met de rug tegen de muur. Gevaar creëren deed de thuisploeg via Magnée en Augusto. Die eerste gaf telkens de voorzet, terwijl de Braziliaan moest afwerken met het hoofd. Augusto kopte zijn eerste kans nog naast, op hoekschop knikte hij wél raak (1-0).

Meer overtuiging bij Cercle Brugge

Hasi reageerde met een dubbele wissel bij de rust, maar er was nog altijd meer venijn en overtuiging aanwezig bij Cercle. De Wolf was paraat bij de knal van Olaigbe en moest al helemaal alles uit de kast halen op een volgende kopbal van Augusto. De Zuid-Amerikaan bleef de man in de schijnwerpers: met een deviatie en een schot van in de zestien was hij dicht bij een tweede treffer.

Zeker bij die laatste kans moest hij wel beter doen en kort voordien had zijn ploeg een verwittiging gekregen. Bafdili kopte de voorzet van Welsh voorlangs. Een Mechelse gelijkmaker kon dus nog altijd uit de lucht vallen, maar in de slotfase werd Cercle niet meer in verlegenheid gebracht. Groen-zwart won voor de tweede keer in drie matchen met 1-0: voldoende om Westerlo en STVV te passeren in de rangschikking.

KV Mechelen al zes wedstrijden zonder zege

KV Mechelen daarentegen heeft ondertussen al zes competitiematchen niet meer gewonnen. Als Malinwa de remedie niet vindt om iets te doen aan die enorme wisselvalligheid in het spel, moet er zelfs niet meer van de Champions' Play-offs gedroomd worden. KVM zakt naar de tiende plek en heeft zelfs amper drie punten meer dan Cercle.