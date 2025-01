KVM-spits Raman kijkt na gemiste reuzekans in eigen boezem maar prikt ook naar tegenstander: "Ik ben de eerste in de rij"

Benito Raman kon het amper geloven. Uit bij Cercle miste hij een dot van een kans en KVM ging daarna zelfs nog de boot in.

De beste aanval van KV Mechelen mondde uit in een prima kans voor Raman, maar hij geraakte bij een 0-0-stand niet voorbij Cercle-doelman Delanghe. "We slikken weer een doelpunt op een standaardsituatie en ik laat een kans liggen", vat de aanvaller de match kort samen. "Als we die goal maken, denk ik dat we niet verliezen. Dan moesten zij komen en konden wij op de counter spelen."

Dat gebeurde dus niet en na de pauze kwam geelrood offensief minder goed uit de verf. "Vooral situaties waar ik bij betrokken was, werden niet goed uitgespeeld. Dan is het moeilijk om te scoren. Het was 'net niet' bij mij. Ik ben wel blij dat ik de volle negentig minuten heb gespeeld, dat was al een paar jaar geleden. Wat zeker te lang geleden is, is dat we de overwinning pakten."

Teleurstelling groot bij KV Mechelen

"We moeten de kansen afmaken en ik ben de eerste in de rij", kijkt Raman naar zijn eigen verantwoordelijkheid. Met een 3 op 18 is KV Mechelen ondertussen wel verder aan het afglijden. De verplaatsing naar Brugge was een mogelijkheid om een nieuw elan te creëren in 2025 en dat is dus ook niet gelukt. "We hebben dit onszelf aangedaan, je ziet aan iedereen dat dat teleurstellend is."

Die ontgoocheling ligt ook in het feit dat uitmatchen tegen ploegen die op papier niet sterker zijn amper nog iets opleveren. "Als we eerlijk zijn heeft Cercle ook niet veel op de mat gebracht", vergeet Raman even de resem kansen voor Augusto. "Wij zijn véél beter dan Cercle, alleen komt het er bij ons niet uit. Zij hebben dan het geluk dat bij een standaardsituatie de bal wel binnenvalt."

KVM in de hoek waar de klappen vallen

Dat soort dingen is ook eigen aan een ploeg die in de hoek zit waar de klappen vallen. "We zitten in zo'n periode. Ik hoop dat we er snel uitgeraken."