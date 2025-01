KV Mechelen-trainer Hasi geeft scheidsrechters een veeg uit de pan: "Waarom zijn ze er? De arbiters moeten niet lullen"

Een bittere pil voor Besnik Hasi en KV Mechelen. Malinwa slikte in het Jan Breydelstadion het enige doelpunt na een aan Cercle onterecht toegekende hoekschop.

Dat was dan ook het eerste wat Hasi aanhaalde op de persbabbel na afloop van de wedstrijd. "Ik wil blijven stilstaan bij een hoekschop die geen hoekschop is. De scheidsrechter stond er tien meter vandaan. Ravych is een kop groter dan de rest en raakt de bal als laatste. Bij ons had iedereen het gezien en de ref zag het niet", zucht de trainer van KVM.

"Tegen Club kregen we ook geen penalty en achteraf excuseerde half België zich, onder andere de baas van het Refere Department", verwijst hij naar een vorige controversiële beslissing in een eerdere wedstrijd van zijn team. "Waarom zijn scheidsrechters er? Moeten we beginnen met de VAR ook te laten ingrijpen bij hoekschoppen? Of er nu een doelpunt uit voortkomt of niet: als het geen hoekschop is, is het er geen."

Hasi is fouten van scheidsrechters beu

Hasi heeft het duidelijk stilaan gehad met foutieve scheidsrechterlijke beslissingen. "De arbiters moeten niet lullen. Wij verliezen hier punten door, zo simpel is het." Desondanks wilde de Albanees niet enkel hieraan de nederlaag van KV wijten. "Wij hebben Cercle in de wedstrijd gebracht, maar je verliest met 1-0 en dat ene doelpunt komt er na een hoekschop die er geen is."

Dat blijft wel de pijnlijke vaststelling. "Cercle had zeven corners. Cercle had ook uit één van die andere hoekschoppen kunnen scoren, maar deze had nooit gegeven mogen worden. Als ik het kan zien van op zestig meter, kan de scheidsrechter het ook zien van op tien meter. Daarvoor is hij er", vindt Hasi dat Wim Smet zijn taak niet heeft vervuld.

KVM incasseert opnieuw op hoekschop

"We hadden zelf ook op die fase ook beter kunnen doen: José Marsa had op de plek van Geoffry Hairemans moeten staan en omgekeerd. Het incasseren van doelpunten op hoekschoppen begint wel een probleem te worden", luidt de jammerlijke conclusie.