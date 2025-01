Antwerp komt goed weg op het veld van Beerschot en pakt één punt na felbevochten derby

Geen winnaar in de derby tussen Beerschot en Antwerp. Beerschot kwam vroeg op voorsprong en miste zelfs een penalty maar Antwerp kwam langszij via een afgeweken doelpunt. in het slot kwam Beerschot er opnieuw dicht bij maar zonder succes.

Vroege voorsprong Beerschot

Na een vurige intrede van beide ploegen, gepaard met het nodige pyrotechnische materiaal en enkele tifo's, kon de wedstrijd met enkele minuten vertraging dan toch beginnen nadat de rook op de grasmat verdwenen was.

De rook om zijn hoofd kon Odoi dus niet als excuus gebruiken wanneer hij de bal op de eigen helft verloor na een handvol seconden. Verlinden kapte naar rechts en trapte, door een dummy van Colassin stond Lammens aan de grond genageld en stond Beerschot al na 15 seconden op voorsprong: een droomstart voor de thuisploeg.

Antwerp moest in de reactie maar kon amper een vuist maken op het lastige veld in het Olympisch Stadion. De eerste echte kans kwam er pas na een halfuur, maar de kopbal van Alderweireld ging voorlangs.

Geen 2-0

Hoewel Antwerp 70% balbezit had, was het Beerschot dat de grootste kansen bij elkaar voetbalde. Eén keer lukte het Al-Sahafi om door te breken op rechts, hij legde af tot bij Colassin die Lammens probeerde te vloeren met een lobje. De bal botste echter op de paal maar in de herneming tikte Kosiah de bal tegen de arm van Valencia. De bal ging na een VAR-interventie dan toch op de stip. Lammens hield de bezoekers echter in de wedstrijd en stopte de elfmeter van Henderson.

De Roeck besloot om in te grijpen tijdens de rust en wisseldemeteen twee keer. Toch bracht het eerst geen zoden aan de dijk. Lammens werd als eerste doelman in de tweede helft (meermaals) aan het werk gezet. Beerschot wist ook te scoren nadat Kosiah een rebound van dichtbij binnen tikte maar de vlag ging terecht de hoogte in.

Chery met gelukje

Zonder grote kansen voetbalde Antwerp zich wel steeds beter in de wedstrijd. Al had het wat meeval nodig om langszij te komen. Chery wou een vrije trap namelijk richting de eerste paal krullen maar de bal week af en belandde zo in de andere hoek voorbij Shinton in doel. Het was het signaal voor de uitsupporters om nog wat pyrotechnisch materiaal af te steken waardoor de wedstrijd weer even stil lag.

Antwerp ging op zoek naar de winning goal maar opnieuw zonder grote kansen af te dwingen, Beerschot hield al bij al nog eenvoudig stand en kon Antwerp ver genoeg van het doel van Shinton houden op een kopbal van Deman na. Na het overleven van die eerste paar minuten na de gelijkmaker kwam ook Beerschot nog wat opzetten met de steun van het publiek achter zich.

Geen winnaar

Het zorgde bijna voor de 2-1 maar opnieuw werd het doelpunt van Beerschot afgekeurd. De bal bleef lang hange in de 16 van Antwerp na een corner. Uiteindelijk kon Lammens zijn handen op de bal leggen maar Mbe Soh tikte het leer nog in doel. Boterberg en de VAR keurden het doelpunt echter opnieuw af.

In de blessuretijd mocht Kosiah na dramatisch spelen van Van Den Bosch nog op Lammens afgaan maar Deman kon Kosiah nog net genoeg hinderen waardoor Kosiah nog naast trapte. Ook Verlinden trapte nog eens op doel maar Lammens liet zich niet meer verschalken.

Geen winnaar dus op Het Kiel, al zullen ze bij Beerschot toch vooral teleurgesteld zijn dat de grote hoeveelheid aan kansen in het slot niet meer in doel gingen.