Bondsparket kan er niet mee lachen: Antwerp mag zich aan zware straf verwachten na nieuwe incidenten in de derby

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijdens de derby tegen Beerschot werden opnieuw zware incidenten veroorzaakt door Antwerpfans. Een vuurpijl werd richting de familietribune van Beerschot geschoten, terwijl explosieven schade aanrichtten en een staflid gehoorproblemen bezorgden.

In augustus vorig jaar veroorzaakten Antwerp-supporters al amok bij Club Brugge door vuurpijlen te gooien. Het bondsparket legde destijds een alternatieve straf op: de club moest maatregelen nemen, waaronder het inzetten van detectiehonden en extra beveiliging.

Toch bleek zondag dat pyrotechnisch materiaal wederom het stadion binnen werd gesmokkeld. Voorafgaand aan de derby animeerden beide supportersgroepen de sfeer met een pyroshow, maar het gedrag van enkele Antwerpfans sloeg tijdens de wedstrijd om.

De politie vond vuurwerk achter het scorebord, terwijl de vuurpijl richting de familietribune en explosieven na afloop voor angst en schade zorgden.

Beerschot overweegt om klacht in te dienen, want één van de stafleden stond vlakbij een luide knal en klaagde over gehoorproblemen.

Het bondsparket heeft aangekondigd Antwerp opnieuw te vervolgen. Na de eerdere alternatieve straf lijkt een harde sanctie nu onvermijdelijk. De club riskeert onder meer meerdere uitwedstrijden zonder supporters.