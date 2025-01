Moet Antwerp vrezen voor vertrek van zondag nog bepalende speler? Er is interesse vanuit Engeland

Senne Lammens was dé man bij Antwerp tegen Beerschot. Dankzij een onder meer een nieuwe penaltyredding hield hij zijn ploeg in de match en kon The Great Old nog een punt pakken. De prestaties van de jonge doelman blijven intussen niet onopgemerkt.

Lammens heeft zich dit seizoen bewezen als strafschopspecialist, met drie gestopte penalty’s van de vier die hij tegen kreeg. "Senne heeft ons in de wedstrijd gehouden", aldus zijn coach, Jonas De Roeck. De penaltysave tegen Henderson, die een cruciale rol speelde in de 1-1 gelijkmaker, is niet het enige moment waarop Lammens indruk maakte. Hij heeft dit seizoen al vaker bewezen een betrouwbare doelman te zijn, vooral bij strafschoppen. "Er zijn dit seizoen weinig keepers die zoveel penalty’s stoppen als hij", zei De Roeck. Lammens zelf vertelde over de voorbereiding: "We analyseren beelden met de keeperstrainer, en gelukkig was ik in de juiste hoek." Lammens toonde zich ook in de tweede helft met enkele cruciale reddingen. "Ik ben tevreden over mijn match", aldus Lammens, die wel het resultaat jammer vond. Het uitstekende seizoen van Lammens lijkt ook de interesse van buitenlandse clubs, met name uit Engeland, te wekken. Toch blijft de jonge doelman voorlopig geconcentreerd op zijn rol bij Antwerp. "Het plan is om dit seizoen af te maken en hopelijk een prijs te winnen", zei hij. De kans op een transfer wordt voorlopig niet serieus genomen, hoewel zijn prestaties wel opgemerkt worden.