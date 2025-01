Antwerp komt meteen met uitgebreide reactie na wangedrag van 'supporters' en haalt uit: "Niemand wil hen in een stadion"

Tijdens de Antwerpse derby liep het naast het veld alweer mis door incidenten met pyrotechnisch materiaal in het uitvak waar de Antwerp-fans zaten. Antwerp reageerde nu zelf op de gebeurtenissen.

De Antwerpse derby eindigde zondagmiddag op een 1-1 gelijkspel. Op het veld kregen we spektakel te zien, naast het veld liep het dan weer fout, niet voor de eerste keer dit seizoen.

In het uitvak werd veel pyrotechnisch materiaal afgestoken. Er werd zelfs een vuurpijl richting de familietribune van Beerschot geschoten. De club mag zich sowieso aan een flinke straf verwachten, maar besloot om al te reageren.

Antwerp stuurde een uitgebreid statement de wereld in. De club wil zich distantiëren van de 'fans' die zich bezighielden met het pyrotechnisch materiaal. The Great Old roept ook op om de stewards meer bevoegdheden te geven en de technologische mogelijkheden te onderzoeken om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.

De volledige reactie van Antwerp:

"RAFC is opnieuw genoodzaakt om te reageren, dit keer op de gebeurtenissen tijdens en na de wedstrijd van gisteren. Een kleine groep zogezegde fans stond meer dan 90 minuten lang gemaskerd in het uitvak en bracht met enkele wansmakelijke acties de veiligheid van andere mensen in gevaar. Dat die acties ook gevaarlijk waren voor eigen supporters, staf en spelers toont zeer duidelijk aan dat het gaat om individuen die op geen enkele manier geven om de club en dus ook geen deel uitmaken van het unieke supporterslegioen dat onze club rijk is. Niemand wil hen in een stadion!"

"De club wil zich ten zeerste distantiëren van alles en iedereen die geweld gebruikt en/of andere mensen in gevaar brengt, en doet nogmaals een oproep tot een gecoördineerde aanpak om deze criminele organisaties uit ons voetbal te weren. De problematiek is namelijk complex: die organisaties zijn goed georganiseerd, worden gesteund en gefinancierd, en zijn geen louter Antwerps probleem. Ze worden helaas almaar meer een pijnlijk onderdeel van het Belgisch voetbal."

"In de eerste plaats kijken we opnieuw naar wat we zelf nog meer kunnen doen. RAFC heeft de voorbije jaren veel tijd en geld geïnvesteerd in het creëren van een veilige voetbalomgeving. De samenwerking met de Antwerpse politie resulteert in het hoogste aantal burgerrechtelijke uitsluitingen van alle Belgische clubs op vandaag. De wedstrijdorganisatie en het veiligheidsbeleid worden voortdurend verbeterd en afgetoetst aan mogelijke, nieuwe technologieën (die toegelaten zijn). Die aanpak werd opengesteld voor het bondsparket, dat meermaals ter plaatse kwam kijken en volgen, en werd bekrachtigd in het moeten opstellen van een actieplan."

"Het doel moet namelijk zijn om de effectieve daders te straffen, niet de echte supporters en de clubs. De realiteit is dat voetbalclubs verantwoordelijk zijn voor wat binnen de stadionmuren gebeurt maar niet de bevoegdheden hebben om in te grijpen. Noch voor stewards noch voor private security is het toegelaten om op te treden als incidenten als die van gisteren zich voordoen. Dat kan enkel de politie. En dat hebben de Belgische supporters die zich op Europese uitwedstrijden misdragen al meermaals mogen ondervinden."

"Daarom willen we nogmaals de hand uitsteken. Naar de politie, om de goeie samenwerking die er nu al is nog uit te breiden, te intensifiëren en te verbeteren. Naar de politiek en overheidsinstanties, om bevoegdheden van stewards nu eindelijk toch eens op tafel te leggen en om sommige technologische mogelijkheden (biometrie, gezichtsherkenning) in de (nabije) toekomst mogelijk te maken. Naar de media en publieke opinie, om niet alleen verbolgen te zijn na een incident maar samen een klimaat te creëren waarin voetbal opnieuw centraal staat en voor crimineel gedrag geen plaats is. De Pro League verdedigt daarin de belangen van alle clubs en is met o.a. de implementatie van itsme de toekomst aan het voorbereiden. Zij staan klaar om die strijd aan te gaan. Wij ook!"