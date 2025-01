Alderweireld heeft zo eigen mening bij animo op de tribunes: "Anders gaan we een andere sport spelen?"

Het is een Antwerpenaar maar zijn tweede derby zal ook zijn laatste zijn die hij ooit speelt. Toch heeft Toby Alderweireld er van genoten.

Snel tegendoelpunt

Als kapitein van Antwerp had Alderweireld ongetwijfeld gehoopt dat de derby op het veld van Beerschot op het veld even vlekkeloos zou verlopen als de heenwedstrijd. Toen werd de wedstrijd namelijk gestaakt nadat Antwerp de 4-0 gescoord had. Dat verliep zondagnamiddag op Het Kiel toch even anders.

Want na nog geen 20 seconden stond Antwerp al op achterstand tegen Beerschot. "Ik kon niet lang spelen maar Odoi verwachtte mijn pass niet", analyseerde Alderweireld na de wedstrijd. "En dan nog hadden we tien seconden om beter te doen tot die bal erin lag. Die fase moeten we zeker nog eens bekijken."

Fan van animo

Als kapitein van de grote rivaal was Alderweireld vaak de kop van jut bij de thuisaanhang maar dat kon Alderweireld niet echt deren: "Dat is omdat ik kapitein ben, de trotse aanvoerder van deze ploeg. Maar ik heb natuurlijlk ook mijn verleden bij Germinal Ekeren. Dat zal er ook wel iets mee te maken hebben", weet Alderweireld maar al te goed.

Niet voor de eerste keer ging de Antwerpse derby gepaard met wat onregelmatigheden rond het veld, al kan Alderweireld dat wel smaken. "Dat is de derby natuurlijk. Als er geen emoties meer zijn rond wedstrijden, kunnen we even goed een andere sport spelen. Ik was fan van zo'n matchen en dat is nog steeds zo", besloot Alderweireld.

De Antwerp-kapitein zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière waardoor hij op het veld van Beerschot sowieso zijn laatste derby gespeeld heeft. En mocht Alderweireld er toch nog een seizoen aan vast breien, is het nog maar de vraag of Beerschot zich kan handhaven in de Jupiiler Pro League dit seizoen.