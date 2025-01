Politie maakt balans op: zoveel supporters werden opgepakt bij derby tussen Beerschot en Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De derby tussen Beerschot en Antwerp verliep al bij al zonder grote incidenten. De politie maakt alvast een balans op van de wedstrijd.

In totaal heeft de Antwerpse politie zondag tien personen bestuurlijk opgepakt in het kader van de wedstrijd tussen Beerschot en Antwerp.

Zaterdagavond was er al heibel tussen beide supportersclans, zondag bleef het al bij al rustig. Voor de match werden drie personen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. De supportersbussen van The Great Old werden grondig gecontroleerd. Onder andere een ludieke actie met strandballen werd echter verhinderd.

Eén persoon werd opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en kreeg een verbod om de wedstrijd bij te wonen. “We zagen tijdens deze wedstrijd toch opvallend minder geweldsincidenten dan bij eerdere wedstrijden”, zegt woordvoerder Kim Bastiaens van de Antwerpse politie aan Gazet van Antwerpen.

“De wedstrijd werd een keer kort stilgelegd omdat Bengaals vuur gegooid werd. Na de match liep één iemand het veld op. Hij werd gearresteerd en zal een boete ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van de voetbalwet.”

Het grootste incident kwam er eigenlijk na affluiten, toen een vuurwerkbom gegooid werd richting Dirk Kuyt, maar belandde bij de physical coach. De trainer van Beerschot reageerde furieus en noemde de Antwerpfans lafaards.

“Na de wedstrijd zijn nog eens zeven personen gearresteerd, ditmaal wegens vuurwerk en het verstoren van de openbare orde”, zegt Bastiaens nog.