Antwerpfans hebben zalige actie klaar met knipoog naar veld van Beerschot, maar politie grijpt in

Vandaag staat de derby tussen Beerschot en Royal Antwerp FC op de agenda. Het is uitkijken welke acties de fans allemaal klaar hebben.

De voorbije dagen is er al heel wat gezegd en geschreven over de derby tussen Beerschot en Royal Antwerp FC. Vooral de staat van het veld is daarbij een issue.

Zo sprak doelman Colin Coosemans van RSC Anderlecht na de bekermatch eerder deze week op het Kiel van een partijtje beachvolleybal.

En dat hebben de fans van Royal Antwerp FC ook gehoord, over het strafschopgebied op het Kiel dat met zand aangevuld werd om het bespeelbaar te houden.

Het veld is en blijft een thema. Een deel van de aanhang van The Great Old had een mooie voorraad met strandballen mee om richting het Kiel te trekken.

De politie had het echter in de gaten en greep in. Alle strandballen die de politie kon vinden werden in beslag genomen vooraleer de fans richting Beerschot vertrokken.