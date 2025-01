Dirk Kuyt woest op Antwerp-supporters na derby: "Lafaards!"

Een Antwerpse derby verloopt zelden zonder slag of stoot en dat was ook nu niet anders.

De derby tussen Beerschot en Antwerp eindigde op een 1-1 gelijkspel maar niet zonder enkele onregelmatigheden op het veld. Bij de opkomst van beide ploegen werd er al pyrotechnisch materaal afgestoken maar bleef alles nog binnen de perken.

Bij de gelijkmaker van Tjaronn Chery staken de Antwerp-supporters opnieuw vuurpijlen af waarvan er eentje pal voor onze neus op de perstribune belandde. Die vuurpijl belandde ei zo na in het thuisvak waar Beerschot-supporters zaten.

🧨 Fan van #Antwerp gooit vuurpijl richting vak van #Beerschot, waar ook perstribune is. Pijl ketst af tegen een muur, maar een halve meter hoger en hij lag op/tussen publiek. #BEEANT pic.twitter.com/ERT2jTk66b — Jarno Bertho (@JarnoBertho) January 12, 2025

Lafaards

Over die onregelmatigheden maakte Beerschot-trainer Drik Kuyt zich achteraf boos. "Mijn collega Jonas De Roeck heeft er alles aan gedaan om het binnen de perken te houden maar de supporters van Antwerp zijn gewoon lafaards. Vuurwerk gooien naar de tribune, bovendien niet naar de tribune waar de harde kern zit maar wel waar de families zitten. Dat is onacceptabel", aldus Kuyt.

"We moeten echt nadenken hoe we daar met het voetbal tegenin kunnen gaan want het zijn lafaards. Bij een corner krijgt Verlinden aanstekers naar zijn hoofd gegooid", gaat hij passioneel verder. "Van spelers blijf je af. Spelers en het veld, dat is heilig."

Oorletsel

"Even later,", gaat Kuyt verder, "ging ik mijn spelers halen om nog naar de supporters te gaan en er wordt een vuurwerkbom naar mij gegooid. We worden niet geraakt maar de performance coach heeft momenteel wel een oorletsel. Hier moeten we echt iets aan doen", besluit Kuyt zijn betoog.

Wanneer Antwerp-trainer Jonas De Roeck om een reacti wordt gevraagd is het antwoord redelijk kort: "Ik begrijp Kuyt. Het gevecht moet op het veld uitgevochten worden en niet errond. Maar hoe we dat moeten oplossen is een vraag voor andere spelers en niet voor ons."