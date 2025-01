Ervaren kracht Beerschot op weg naar de uitgang: Ratten hebben geld nodig om... grasmat te vervangen

Hervé Matthys lijkt mogelijk op het punt te staan om Beerschot te verlaten. De 28-jarige verdediger zat afgelopen weekend niet in de selectie voor de derby tegen Antwerp en er is al een tijdje interesse voor hem.

Volgens Poolse media heeft Motor Lublin, de huidige nummer zeven van de Ekstraklasa, een bod uitgebracht op Matthys. De club zou dankzij een ambitieuze eigenaar de financiële middelen hebben om versterking binnen te halen.

Sinds zijn komst naar Beerschot in juli 2022 kende Matthys periodes van sterke prestaties, maar door recente blessures heeft hij zijn basisplaats verloren. Met de opmars van spelers als Omar Fayed en Loïc Mbe Soh lijkt hij die ook niet snel terug te krijgen.

Hoewel hij in de beker tegen Anderlecht nog minuten kreeg, is hij in de competitie zijn basisplek kwijt. Voor Beerschot, dat momenteel laatste staat in de Jupiler Pro League, zou dit een onverwachte opportuniteit kunnen zijn om financiële ruimte te creëren.

De situatie is er inderdaad nijpend, want momenteel is er zelfs geen geld om iets aan de dramatische grasmat te doen. Hoewel coach Dirk Kuyt aangaf dat de afwezigheid van Matthys in onderling overleg werd besloten, lijkt een vertrek steeds waarschijnlijker.

Of Matthys daadwerkelijk naar Polen trekt, hangt af van verdere onderhandelingen. Beerschot hoopt deze transferperiode toch geld binnen te krijgen om ook nog ergens een versterking te halen. Kuyt vroeg in alle linies voor extra krachten.