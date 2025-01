KAA Gent en Dender serveren wel erg lauwe koffie (en schieten daar weinig mee op)

Dender en KAA Gent hebben erg lauwe koffie gepresenteerd op zondagnamiddag. Beide ploegen kwamen amper tot kansen toe en een brilscore was dan ook niet eens zo'n grote verrassing achteraf. Beide ploegen schieten daar niet al te veel mee op.

Dender was met een 9 op 12 klaar om op het elan door te gaan en kon met een overwinning zelfs naast KAA Gent komen in de stand. Euvrard had dan ook niet echt redenen om te gaan wisselen in vergelijking met de zege op Anderlecht.

Er was wel één wissel: Oratmangoen kwam Goncalves aflossen. Wouter Vrancken van zijn kant koos meteen voor nieuwkomer Leonardo da Silva Lopes. Voorin moest Gudjohnsen spelen, want Dean is geblesseerd en een andere spits is er nog niet.

Weinig kansen in Denderleeuw

De match zelf dan? We zouden eigenlijk moeten kiezen voor een aantal lege alinea's, want veel valt er eigenlijk echt niet over te zeggen. Van de film Alive over de 'Andes Survivors', de spelers van een rugbyclub die na een vliegramp in de Andes hun overleden ploegleden opaten, steek je meer op.

Bijvoorbeeld dat mensenvlees wat naar kip zou smaken. Aan de match tussen Dender en Gent zat dan weer heel weinig vlees. Het was een beetje vis noch vlees zelfs, al deed Dender bij momenten wel zijn best om aanvallend voetbal op de mat te brengen.

Scheidler kon ook snel scoren, maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden voor nipt buitenspel. Ook onder meer Berte en Simba lieten zich een paar keer opmerken, maar Roef was bij de pinken.

Kroniek van een aangekondigde 0-0

Wouter Vrancken had voor een viermansdefensie gekozen, maar die kwamen vaak onder druk en pompten dan maar plompverloren ballen richting Gudjohnsen - niet makkelijk spelen voor de spits uit IJsland.

Delorge trapte een keertje op de lat, Gandelman miste de grootste kans misschien wel onbegrijpelijk. Verder kwam Gent niet meer, waardoor de 0-0 alles bij elkaar misschien wel logisch was. De kloof tussen beide ploegen blijft zo drie punten, maar echt opschieten doet niemand met de brilscore.