Stage in Spanje deed hem deugd, maar aanvaller is vooral teleurgesteld na gelijkspel tegen KAA Gent

FCV Dender en KAA Gent kwamen niet verder dan een 0-0-gelijkspel. Mo Berte speelde een sterke wedstrijd, maar wist niet te scoren.

Mo Berte kreeg de kans om in de basis te starten en liet een goede indruk achter. De spits toonde snelheid en inzet, maar kon niet het verschil maken in de aanval.

De aanvaller was na de wedstrijd niet helemaal tevreden. “We hadden kansen om te winnen", zei hij in Het Nieuwsblad. “In de kleedkamer voelde het als een gemiste kans. Maar we pakten wel een punt tegen een sterke ploeg en hielden de nul.”

De Brusselse spits had het in de eerste seizoenshelft lastig. “Het was even wennen, maar ik ben blijven werken", vertelde Berte. “Ik ken mijn ploegmaats nu beter en voel me meer op mijn plek, vooral na de stage in Spanje. De concurrentie in de aanval houdt ons scherp, en dat helpt de ploeg.”

Zieke Scheidler

Aurélien Scheidler kon niet de hele wedstrijd spelen. “Hij werd ziek tijdens de stage en verloor vijf kilo", legde Euvrard uit. “Ik hoopte dat hij langer kon spelen, maar na 53 minuten was het op.”

Het gelijkspel tegen AA Gent is een belangrijk punt voor FCV Dender, maar Berte kijkt vooruit. “We hebben laten zien dat we kunnen vechten. Die mentaliteit moeten we meenemen naar de volgende wedstrijden. We hebben nog punten nodig om veilig te zijn.”