Standard Luik brengt geen vuurwerk, maar schiet 2025 wel uitstekend in gang tegen KV Kortrijk

Standard liet het balbezit volledig over aan KV Kortrijk. Het draait echter om doelpunten maken en daarin waren de Luikenaars beter. Standard Luik legde zo zakelijk met 1-0 KV Kortrijk over de knie en nestelt zich zo op een 8ste plek in de Jupiler Pro League.

De deur zat op slot en Standard zocht naar de sleutel

Standard begon in de eerste minuten met aanvallende intenties, maar botste op de goede organisatie van KV Kortrijk. Hetzelfde beeld zagen we langs de andere kant. Hierdoor kregen we een heel gesloten begin van de wedstrijd.

Stelselmatig kwam Standard meer en meer in de wedstrijd en KV Kortrijk had het moeilijk. Tot tweemaal toe had Ilay Camara een goed schot in huis. Eén ging over het doel van Lucas Pirard, maar op het tweede schot moest de doelman van KV Kortrijk redding brengen. Even voordien had Isaac Price een sterk schot in huis, maar dit zag hij geblokt worden door een verdediger van KV Kortrijk.

De Neve bracht redding voor KV Kortrijk

Standard had een goede combinatie in huis en de bal kwam bij Isaac Price. De aanvaller drukte af, maar Dion De Neve bracht redding. De verdediger was goed terug gekomen en kon de bal van de lijn vegen.

Dit was het moment voor KV Kortrijk om wat meer aanvallende intenties voor de dag te leggen. Nayel Mehssatou had een prima actie in huis, maar hij dribbelde zich vast in de verdediging van Standard. Zo ging een goede kans verloren want Nacho Ferri stond vrij in het strafschopgebied.

Zo gingen we dan ook rusten met een brilscore op het scorebord.

Dennis Ayensa breekt de ban

KV Kortrijk had het al lastig met Ilay Camara de eerste helft en daarom werd Gilles Dewaele een rij achteruit getrokken tegen zijn voormalige club. Het was echter Camara die de aanval opzette. Via Dewaele kwam de bal bij Ayensa en die liet deze kans niet liggen.

De Duitse aanvaller van Standard twijfelde niet en wrong zich voorbij de laatste verdediger. Koelbloedig legde hij de bal naast Pirard en zo stond het openingsdoelpunt op het bord.

KV Kortrijk had een reactie, maar Zeqiri maakte het bijna af

De West-Vlamingen wilden niet bij de pakken blijven zitten. Thierry Ambrose had direct een reactie klaar, maar Henkinet bracht redding. Zo deed hij het beter dan zijn overbuur een paar minuten eerder. Abdelkahar Kadri is gekend voor zijn afstandsschot en dit liet hij zien. Zijn bal streelde echter de lat zo bleef de gelijkmaker uit.

Standard was niet van plan om zo snel KV Kortrijk terug in de wedstrijd te laten komen. Zeqiri zette zich door en schoot richting het doel van KV Kortrijk. De bal ging echter over het doel van Pirard.

Meesters van het balbezit

KV Kortrijk had het balbezit en Standard liet de West-Vlamingen hun ding doen. Standard had geen aanvallende intenties meer in de laatste 10 minuten. Ze lieten KV Kortrijk komen, maar gaven weinig weg.

Al was Nayel Mehssatou nog wel heel dichtbij de gelijkmaker. De middenvelder onderschepte de afvallende bal en haalde uit, maar Henkinet bracht redding.

Zo eindigde de partij op 1-0 dankzij een doelpunt van Dennis Ayensa. Standard nestelt zich zo op een 8ste plek in de Jupiler Pro League. KV Kortrijk blijft met lege handen achter en moet bang afwachten wat de concurrenten op deze 21ste speeldag doen.