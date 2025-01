Gilles Dewaele legt de vinger op de wonde bij KV Kortrijk: "Dat is het enige minpunt bij ons!"

Gilles Dewaele legt de vinger op de wonde bij KV Kortrijk. Dat ontbreekt namelijk om snel de drie punten te pakken. Het moeilijk programma van de komende weken is alvast geen excuus om niet ergens de drie punten te pakken.

Gilles Dewaele stond bij KV Kortrijk in de basis tegen zijn voormalige club. Hij is één van de sterkhouders bij KV Kortrijk, maar de drie punten kon hij niet wegkapen in Luik. Standard Luik brengt geen vuurwerk, maar schiet 2025 wel uitstekend in gang tegen KV Kortrijk

Zowel Standard Luik als KV Kortrijk zijn clubs die moeilijk tot scoren komen dit seizoen. Het was dan ook geen verrassing dat de wedstrijd werd beslist met één doelpunt verschil. "Er waren genoeg kansen om een grote score te hebben vandaag", opende Dewaele tegenover de camera's van DAZN. "We verdienen zeker een punt, maar we waren niet efficiënt genoeg. Dat we snel na de rust het tegendoelpunt tegen krijgen is nog extra zuur."

Doelpunten maken dat is al een heel seizoen moeilijk voor KV Kortrijk. "We krijgen wel kansen, maar zijn niet efficiënt genoeg. We scoren niet en dat is het enige minpunt voor ons", vervolgde Dewaele die de komende weken een moeilijk programma heeft met KV Kortrijk. "Er zijn geen gemakkelijke wedstrijden in België. Thuis tegen Sint-Truiden of thuis tegen Anderlecht dat is even moeilijk. We moeten gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken en snel terug de drie punten pakken", sloot de verdediger van KV Kortrijk af.