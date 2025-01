KV Kortrijk-fans mogen zich opmaken voor verrassing: "Ik kijk uit naar zijn komst"

KV Kortrijk is serieus bezig op de transfermarkt. De club wil zich nog versterken voor de degradatiestrijd.

KV Kortrijk kon afgelopen seizoen de degradatie maar net voorkomen, door de barragewedstrijden te winnen van Lommel SK. Dit jaar zullen de Kerels opnieuw opnieuw moeten vechten voor het behoud.

De club is nu erg actief op de transfermarkt, om zich nog te versterken voor het laatste deel van het seizoen. Met Mouhamed Gueye kwam er al een eerste wintertransfer.

Ook Ryotaro Tsunoda komt weer voor een halfjaar op huurbasis over. Maar daar zal het niet bij blijven. "We evalueren nog of het nodig is om een andere doelman te halen", vertelde coach Yves Vanderhaeghe volgens Het Nieuwsblad.

Tom Vandenberghe vertrok namelijk onlangs naar KAA Gent. Dat blijft dus nog even afwachten. Vanderhaeghe kondigt in ieder geval nog wat meer transfergeweld aan.

"We zijn rond met iemand die het voetballend vermogen vanuit het middenveld een niveautje hoger kan brengen, dus we kijken uit naar zijn komst", klinkt het nog bij de KV Kortrijk-coach. De Kerels verloren vrijdag met 0-1 op het veld van Standard.