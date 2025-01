Leider Genk pakt met 10 man de volle buit tegen OHL en vergroot de kloof met Club Brugge opnieuw

Racing Genk heeft zaterdagavond zijn thuiswedstrijd tegen OH Leuven gewonnen nadat het zowat 85 minuten met tien tegen elf moest voetballen. De competitieleider benutte twee strafschoppen en maakte zo het verschil.

Bij Racing Genk voerde coach Thorsten Fink enkele veranderingen door ten opzichte van het elftal dat STVV uit de beker wipte. Zo waren er nu opnieuw basisplaatsen voor Kayembe, Sattlberger, Tolu en Karetsas. OHL werd door Club Brugge uit de beker gekegeld, daar bracht Chris Coleman met Vlietinck en Ricca twee nieuwe namen aan de aftrap.

De wedstrijd begon met een valse noot voor de thuisploeg die al na 6 minuten met 10 verder moest na een toch wel discutabele beslissing van ref Bert Put, als je het ons vraagt. N'Dri nam Matte Smets in een duel eerst met twee armen vast. Daarna sleurde de Genk-verdediger N'Dri, die alleen op doel zou kunnen afgaan, tegen grond. Rood voor Smets, maar was de eerste fout niet van N'Dri?

Het zorgde voor een ander spelbeeld, Genk plooide meer terug en liet het initiatief aan de bezoekers uit Leuven. Veel middenspel en weinig kansen was het gevolg. De beste kans was misschien wel voor OHL waar Ikwuemesi al na 3 minuten net niet bij de voorzet van Akimoto kon. Genk kwam op slag van rust nog dicht bij de openingstreffer, maar Cuesta kopte van dichtbij over.

Genk toonde een ander gelaat na de pauze en de openingstreffer kwam er wel al snel. Bonsu Baah werd neergehaald in de zestienmeter en de bal ging op de stip. Steuckers stuurde doelman Leysen naar de verkeerde hoek.

Uitstekend keeperswerk

Op het uur kwamen de Limburgers liefst 3 keer op een minuut bijzonder dicht bij de dubbele voorsprong. Leysen bracht twee keer uitstekend redding, op schoten van Tolu en Heynen. Tolu kopte ook nog een hoekschop op de lat.

OHL trok de kaart van de aanval, ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en ook aan de overkant speelde de doelman een cruciale rol. Penders redde een poging van Maziz van dichtbij en wat later een kopbal van Banzuzi.

Met nog tien minuten op de klok speelde Genk een counter vlijmscherp uit. Sternberg stuurde Oh diep en die werd door Leysen neergehaald. Opnieuw een duidelijke strafschop. Oh trapte de elfmeter zelf tegen de touwen.

Racing Genk wint zo een moeilijke wedstrijd en blijft dankzij deze overwinning sowieso alleen leider na deze speeldag. De kloof met Club Brugge, dat zondag speelt, bedraagt voorlopig vier punten.