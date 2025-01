Tobe Leysen gefrustreerd na nederlaag, ondanks dat tegenstander al vroeg met tien man uitviel

OH Leuven verloor zaterdagavond met 2-0 van KRC Genk, ondanks dat de Limburgers met tien man speelden. De Leuvense doelman Tobe Leysen was achteraf duidelijk teleurgesteld en sprak over de frustratie in de kleedkamer na de gemiste kansen.

Na het verlies was de sfeer in de kleedkamer bij OH Leuven allesbehalve positief. "De sfeer was juist voor mij, dat betekende dat de spelers de nederlaag serieus namen en zich er volledig van bewust waren", zei doelman Tobe Leysen.

Ondanks het goede begin van de wedstrijd, waarin Leuven kansen creëerde, was het de frustratie van het niet afmaken die de overhand had. "We moeten die kansen afmaken, anders krijg je zulke resultaten", voegde Leysen toe.

Het leek een veelbelovende start voor Leuven, die in de eerste vijf minuten een sterk begin maakten. Zeker toen de leider met tien man kwam te staan na een rode kaart van Matte Smets.

Veel kansen, maar geen doelpunten

"We creëerden kansen, we speelden goed, het leek een goede avond te worden voor ons", zei Leysen. Ondanks de sterke opening zakte het team na een kwartier in en werd het zelfvertrouwen langzaam minder. De Leuvenaars waren niet in staat om door te drukken, wat hen uiteindelijk de overwinning kostte.

In de tweede helft ging Genk over Leuven. Na een penaltyfout op Bonsu Bah, scoorde Jens Steuckers het openingsdoelpunt. Leuven kreeg uiteindelijk nog een kans om terug te komen, maar de beslissende momenten bleven uit. Uiteindelijk maakte Oh nog in het slot de 2-0 eindstand.

"Het was een gemiste kans tegen een 10-koppige tegenstander", zei Leysen. "We hebben veel kwaliteit in het team, maar vandaag was het gewoon niet genoeg."