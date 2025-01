OH Leuven-coach Chris Coleman niet te spreken na nederlaag tegen tienkoppig Genk: "Dat kan ik niet accepteren"

OH Leuven heeft zaterdagavond met 2-0 verloren van leider KRC Genk. Dat terwijl ze wel praktisch 90 minuten tegen 10 man speelden. Coach Chris Coleman was absoluut niet blij na afloop.

Het zag er even heel goed uit voor OH Leuven. Genk-verdediger Matte Smets kreeg na vijf minuten spelen al een rode kaart nadat hij N'Dri ten val bracht. Er was heel wat discussie over, maar de kaart was gegeven en de Limburgers wisten dat ze het nog een hele wedstrijd met 10 moesten doen.

Dat hebben ze dan ook prima opgelost. Het ging natuurlijk niet zo vlot als voorzien, maar toch bleef de controle behouden en werden er twee doelpunten gescoord vanop de stip. Voor OHL is het een klap die hard aankwam.

Coach Chris Coleman was niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg. "Ik ben heel teleurgesteld, vooral over de manier waarop we de goals weg hebben gegeven en de manier waarop we tegenstander kansen gaven. We waren naïef en hebben onszelf overschat in bepaalde situaties."

"We spelen goed voetbal, we hebben getalenteerde spelers, vandaag ontbrak het ons aan discipline", gaat Coleman verder. "De manier waarop we goals weggeven kunnen we niet accepteren, om matchen te winnen moet je ook lelijke dingen doen, je moet killersinstinct tonen als je matchen wil winnen."

"Laat ons maar focussen op waar we staan, realistisch zijn en kijken naar de teams die onder ons staan", besluit Coleman. OHL staat momenteel op de 11e plaats met 25 punten, drie punten boven de rode zone.