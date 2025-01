Genk-spelers hebben verschillende dingen te zeggen over discutabele rode kaart van Matte Smets

KRC Genk heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van OH Leuven. Dit na bijna de hele wedstrijd met tien te spelen. Matte Smets kreeg na vijf minuten spelen al rood.

Bij de supporters zijn de meningen verdeeld over de rode kaart. Er kan wel iets gezegd worden over een eventuele fout die voordien op Smets gemaakt wordt, het feit dat Bryan Heynen nog in de buurt was en Penders die nog eerder op de bal kon zijn (afhankelijk van N'Dri natuurlijk).

Na de 2-0 overwinning was ploegmaat Jarne Steuckers eerlijk. "Ik denk wel dat het rood was", vertelde hij bij ons. "Hij trekt even aan de man. Maar we weten wel dat Matte dat niet met opzet doet. Je zag ook wel hoe aangeslagen hij was."

Kapitein Bryan Heynen bekeek het op een andere manier. "Ik denk dat Matte sowieso geen intentie heeft om hem neer te halen, hij valt vooral op hem", opent de Genkse kapitein.

"Dan is de vraag hoe je de situatie bekijkt. Hij was de laatste man, maar ik betwijfel dat hij eerder op de bal zou zijn dan Mike (Penders)", gaat Heynen verder.

Voor de 21-jarige centrale verdediger was het zijn eerste rode kaart uit zijn carrière. "Hij zal er wel sterker van worden", geeft Steuckers nog mee. "Zulke momenten zal hij nog wel meemaken als verdediger. Maar hij is een jongen die nuchter nadenkt en in de bekerwedstrijd tegen Club Brugge zal hij weer klaarstaan."