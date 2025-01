Genk-coach Fink 'trots' op zijn spelers en relativeert: "Dat is mooi, maar betekent nog niets"

Racing Genk heeft zaterdagavond zijn tiende thuiswedstrijd op een rij gewonnen tegen OH Leuven. Coach Thorsten Fink was 'trots' op zijn spelers, die gedurende 85 minuten met een man minder moesten voetballen.

Matte Smets haalde de doorgebroken N'Dri na 5 minuten neer en moest met rood van het veld, maar maakte N'Dri niet eerst een overtreding op de Genk-verdediger?

"Ik heb de situatie niet herbekeken. Ze zeiden dat het eerst een fout op Matte was, maar we wonnen de wedstrijd en nu op naar de volgende", hield Thorsten Fink zich op de vlakte.

De Limburgers moesten dus zo goed als een ganse wedstrijd met tien tegen elf voetballen, maar hielden de drie punten thuis. Twee strafschoppen volstonden voor een 2-0 overwinning.

"Dit is het resultaat van teamwork, de jongens hebben het heel goed gedaan", was de coach lovend. "De spelers hebben de juiste mentaliteit getoond en het geloof in de overwinning want anders kan je niet winnen als je 85 minuten met tien man moet spelen."

De coach stuurde tijdens de rust bij en Genk ging hoger voetballen. "De tweede helft hebben we hoger druk gezet met een man minder, dat is best moeilijk. Wij speelden thuis en dan zijn wij favoriet en willen we winnen. Dat houdt een risico in, maar het draaide goed uit."

Genk verlengt op deze manier het clubrecord tot al 10 opeenvolgende overwinningen in eigen huis. "Dat is mooi, maar dat betekent niets op het einde", relativeert de oefenmeester.