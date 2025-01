Laurent Henkinet keert na meer dan een jaar terug onder de lat bij Standard: "Het was lang geleden"

Laurent Henkinet heeft een geslaagde terugkeer in doel achter de rug bij Standard. Dit meer dan een jaar na zijn laatste wedstrijd.

Dankzij het enige doelpunt van Dennis Ayensa aan het begin van de tweede helft heeft Standard wat ademruimte gekregen in het klassement door vrijdagavond te winnen van Kortrijk. "Een overwinning die goed doet. We wilden wat ruimte creëren in het klassement om positief verder te kunnen", vertelde doelman Laurent Henkinet.

"We hadden deze drie punten nodig, ook al was het niet gemakkelijk, om de week rustig te kunnen beginnen en te hopen op een reeks. We hadden de controle in de eerste helft, we begonnen goed aan de tweede helft, maar moesten op het einde te veel het spel ondergaan. We hebben nog steeds moeite om de wedstrijd af te maken en het wordt een beetje spannend, dat moeten we nog verbeteren."

Laurent Henkinet maakte een succesvolle terugkeer bij Standard

Voor het eerst in meer dan een jaar stond Henkinet tussen de palen, na de blessure van Epolo en het vertrek van Bodart. Hij begon dit seizoen als derde keeper in Luik en wilde van de gelegenheid gebruikmaken.

"Een onverwachte terugkeer voor mij, vrij speciaal omdat ik al lang niet meer gespeeld had. Ik had niets te verliezen en voelde me goed op training, ondanks wat moeilijkheden met mijn knie. Ik moet de medische staf bedanken voor het geweldige werk en ben blij dat ik de wedstrijd met een clean sheet heb afgesloten, het is een persoonlijke tevredenheid. Het was belangrijk om kalm te blijven, want het was lang geleden."

"Voor mij was het gewoon een normale week. We wisten dat Matthieu geblesseerd was en er waren geruchten over Arnaud. Hij kon op elk moment vertrekken en was er woensdag niet, dus het was zeker dat hij zou vertrekken. Vanaf dat moment wist ik dat ik zou spelen, dus hebben we dat rustig voorbereid. Samen met Jean-François Gillet hebben we dat goed aangepakt. Het was lang geleden dat ik gespeeld had, dus er was altijd wat spanning, maar rustig blijven is het belangrijkste."

De overwinning stelt Standard, in afwachting van andere resultaten in deze 21e speeldag, in staat om tot op twee punten van KAA Gent (6e) terug te komen, maar vooral om zeven punten boven de degradatiezone te staan.

"De supporters zijn voor de wedstrijd naar ons toe gekomen om te zeggen dat ze achter ons stonden. We weten dat het einde van de competitie lastig zal zijn, met zware wedstrijden, hoewel we daar goed in kunnen zijn. Dit soort wedstrijden tegen minder hoog geklasseerde tegenstanders moeten we winnen om hen geen hoop te geven om terug te komen", besloot Laurent Henkinet.