Doelpuntenmaker Verlinden benoemt grote verschil waardoor Beerschot nu wél kon standhouden in stadsderby

Hoe kansloos Beerschot eind september onderuit ging op de Bosuil, hoe meer kans ze zondagnamiddag hadden om de Antwerpse derby in hun voordeel te beslechten.

Want na nog geen 20 seconden wist Thibaud Verlinden Beerschot al op voorsprong te trappen. En dat terwijl Antwerp notabene mocht aftrappen in het Olympisch Stadion. "Een heel speciaal gevoel om in zo'n wedstrijd te scoren", aldus doelpuntenmaker Thibaud Verlinden.

Verlinden: "Verdienden de zege"

"We verdienden om te winnen vandaag. Een punt is niet slecht maar op het einde hadden we toch een paar goede kansen waarvan we er toch wel eentje hadden kunnen scoren. De wedstrijden die we eigenlijk moeten winnen zoals deze, winnen we niet", reageert een ontgoochelde Thibaud Verlinden.

Dat de heenwedstrijd zo anders verliep heeft volgens Verlinden één grote reden: "De nieuwe jongens waren er toen nog niet lang. En het veld is natuurlijk helemaal anders, het was nu meer strijden en dat hebben we dan ook gedaan", aldus Verlinden.

Kuyt: "Geen vaste strafschopnemer"

Ook trainer Dirk Kuyt was fier op zijn troepen: "Op de spelers én op het publiek. Er wordt veel over onze supporters gesproken en vaak negatief, maar vandaag hebben ze zich fantastisch opgesteld en er een echte derby van gemaakt", aldus Kuyt.

Dé grote kans om 2-0 voor te komen werd vlak voor rust nog gemist. Lammens pakte namelijk een strafschop van Henderson. "We hebben een lijstje van spelers maar er is geen volgorde", onthult de Beerschot-trainer op de persconferentie.

"Vervolgens moeten de spelers zelf overleggen op het moment en daar heb ik vertrouwen in. Ik was trots op Henderson dat hij zijn verantwoordelijkheid nam. Het was een uniek moment om hen neer te slaan maar ook daarna hadden we nog kansen die niet afgemaakt werden", besluit de Nederlander met een zucht.