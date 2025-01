Physical coach van Beerschot reageert nadat hij kermde van de pijn toen Antwerpfans vuurwerkbom naar hem gooiden

Opvallende beelden na de derby tussen Beerschot en Antwerp. Physical coach Gianni Chiffi kreeg een vuurpijl naar hem toegegooid door Antwerpfans.

De spelersgroep van Beerschot wilde de fans bedanken na de wedstrijd. Thibaud Verlinden was een interview aan het geven voor televisie, waarna Gianni Chiffi, de physical coach van Beerschot, hem gaat halen.

Op de televisiebeelden is duidelijk te zien dat nadat een vuurpijl naar hem gegooid wordt Chiffi het uitschreeuwt van de pijn. Trainer Dirk Kuyt ontfermde zich meteen over zijn assistent.

“Het was echt een vies gevoel. Eerst die harde pieptoon, en daarna leek het alsof ik onder water zat. Mijn oor zat volledig dicht”, zegt hij aan Gazet van Antwerpen.

De clubarts onderzocht Chiffi meteen, maar het trommelvlies was niet gescheurd. “Morgen ga ik wel nog langs in het ziekenhuis voor de nodige onderzoeken. Ik hoor nog altijd een ruis, waardoor het risico op gehoorschade helaas reëel is. Hopelijk hou ik er niets aan over, momenteel kan ik alleen maar hopen dat die ruis snel gaat liggen.”

Chiffi vindt het niet ok dat dergelijke zaken gebeuren. “Dat was helaas geen toeval en veroorzaakte uiteraard de nodige schrik binnen de groep. Bengaals vuur is één ding, zo’n vuurwerkbom is van een compleet ander kaliber.”