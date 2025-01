Jonas De Roeck en Antwerp met de staart tussen de benen opnieuw naar Bosuil

Wat een verschil in vergelijking met de heenwedstrijd. Antwerp had het niet eenvoudig op het veld van rivaal Beerschot en keerde met een punt huiswaarts.

Slechte start x2

Op verplaatsing gaan bij de laatste in het klassement, het is al lang niet zo lastig geweest als dit seizoen. En al zeker niet als die ploeg je eeuwige rivaal is, met die mindset moest Jonas De Roeck zijn troepen het veld opsturen tegen Beerschot.

En al na 16 seconden ging het mis voor Antwerp want Verlinden zorgde voor een droomstart voor Beerschot. "We maakten het onszelf zo ontzettend moeilijk", zuchtte Jonas De Roeck dan ook op de persconferentie achteraf. "Voetbal is een mentale sport en we hebben door die vroege achterstand een hele eerste helft achter de feiten aangelopen", aldus de trainer van Antwerp.

En dan hadden de bezoekers nog geluk dat het niet 2-0 stond bij het ingaan van de rust want Lammens pakte vlak voor rust nog een penalty van Henderson. "Dan heb ik wat aangepast tactisch en gebeurde het enkele seconden na de aftrap in de tweede helft bijna opnieuw want ze stonden na een tiental seconden waar in onze 16."

Afgekeurde goals

Via een afgeweken vrije trap van Chery kwam Antwerp dan toch langszij: "Een gelukje", wist De Roeck. "En in de 10 minuten daarna hebben we het nagelaten om echt op zoek te gaan naar dat tweede doelpunt. Op het einde van de wedstrijd waren de betere kansen nog voor hen. De doelpunten werden terecht afgekeurd maar voor hetzelfde geld verliezen we hier 2-1."

En dus keren De Roeck en Antwerp toch een beetje met de staart tussen de benen terug naar het Bosuilstadion. "We zijn ontgoocheld met ons niveau maar eigenlijk nog wel tevreden met dat puntje dat we hier nog pakken want Beerschot was de betere ploeg", gaf hij toe.