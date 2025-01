Cercle-speler haalt de schouders op bij nieuws over Muslic en zegt hoe harde woorden van strenge opvolger zijn binnengekomen

De Belgische voetbalwereld keek raar op toen Miron Muslic begin december bij Cercle ontslagen werd. Zijn opvolger Ferdinand Feldhofer heeft de trein in de competitie wel weer op de rails gekregen.

Feldhofer geeft in de omgang een gemoedelijke indruk, maar is ook niet bevreesd om de puntjes op de i te zetten. Na het gelijkspel bij STVV kort voor de jaarwisseling zei hij onomwonden dat het niet goed genoeg was. Inmiddels is Cercle drie punten rijker na de overwinning tegen KV Mechelen. De spelersgroep had geen moeite met de harde taal van de coach.

"Je moet altijd streng zijn voor jezelf", is de redenering van Christiaan Ravych. "Als je niet streng bent, kun je ook geen progressie maken. Onze jonge groep heeft iemand nodig die streng is en die ons met de neus op de feiten drukt, zodat we elke match beter worden. Dat loont. Na Sint-Truiden hebben we een paar details veranderd, want onze pressing was daar niet supergoed."

Duidelijke hoofdzaak bij Cercle Brugge

Het is wel duidelijk wat prioriteit nummer één is bij Cercle. "De hoofzaak is spelen met je hart, intensiteit brengen en soms aan de bal meer rust tonen. We hebben tegen Mechelen toch een paar kansen kunnen creëren en hadden ook een tweede doelpunt kunnen maken. Dat winnende gevoel moeten we doortrekken, dat is het belangrijkste voor ons."

De centrale verdediger heeft inmiddels ook begrepen dat de ene Oostenrijkse trainer de andere niet is. "Miron Muslic en Ferdinand Feldhofer zijn twee verschillende persoonlijkheden. We komen met beiden goed overeen. De samenwerking tussen de spelers en Feldhofer groeit, ik kan alleen maar positieve dingen zeggen over de coach."

Ravych valt uit de lucht bij nieuws over Muslic

Inmiddels is bekend geworden dat Muslic de opvolger is van Wayne Rooney bij Plymouth Argyle. Gaat Ravych nu bijvoorbeeld de prestaties van Plymouth wat meer in het oog houden? "Totaal niet. We moeten nog een mooi verhaal schrijven met Cercle. Ik ben volledig gefocust op Cercle, ik heb zelfs nog niets gehoord over andere dingen", ligt hij er niet wakker van.